В Гусь-Хрустальном из-за пожара эвакуировали 9 человек

фото МЧС по Владимиркой области

4 августа в 16.34 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу город Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 40 «а». К месту незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Из окна квартиры на 3-м этаже шел дым. Сотрудники МЧС России сформировали звено газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара, - сообщили в областном управлении МЧС. - Очаг пожара находился на кухне одной из квартир. Из дома эвакуированы 9 человек, в том числе 3 ребёнка.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади 3 кв.м. Благодаря слаженной и грамотной работе сотрудников МЧС России, не допущено распространения огня на другие квартиры.

По предварительной версии дознавателей, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении хозяина квартиры, в которой начался пожар.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 6 единиц техники и 15 человек.