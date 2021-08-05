Во Владимире отремонтируют 29 дворов

В областной столице продолжается благоустройство дворов по программе "Комфортная городская среда". Во Владимире в этом году будут благоустроены 29 дворов в разных районах города: ул.Михалькова, 5а, ул. Чапаева, 5, ул. Диктора Левитана, 39; ул. Нижняя Дуброва, 26; ул. Верхняя Дуброва, 18б; ул. Балакирева, 43в; ул. Лакина, 137; ул. Тракторная, 12; Октябрьский проспект, 44; ул. Горького, 38; ул. Кирова, 12; ул. Михайловская, 30; ул. Фейгина, 16; ул. Мира, 49; Судогодское шоссе, 1 и 3а; ул. Усти на Лабе, 4а; ул. Лермонтова, 37; Северный проезд, 6; ул. Комиссарова, 9; ул. Юбилейная, 38; ул. Усти на Лабе, 4; ул. Растопчина, 47. ул. Растопчина, 27; ул. Юбилейная, 70; ул. Комиссарова, 14; Перекопский военный городок, 4,5; ул. Разина, 12;ул. Верхняя Дуброва, 41. В рамках благоустройства дворовых территорий заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, установят лавочки и урны.