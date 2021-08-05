Доставлять маленьких пациентов в Областную детскую больницу на вертолете начнут в октябре

Как сообщил заместитель главного врача Областной детской клинической больницы по технике Владимир Баскаков, вертолетную площадку планируется ввести в эксплуатацию в середине августа, при этом первые вылеты начнут осуществляться не ранее октября. До этого больнице предстоит разработать аэронавигационный паспорт посадочной площадки. Площадка размером 30х30 метров, оснащенная системой освещения и сигнальными маяками, может использоваться и днем, и ночью. Это уже вторая по счету вертолетная площадка, построенная для нужд владимирской санавиации. Первый такой объект был введен в эксплуатацию в октябре прошлого года на территории Областной клинической больницы. В 2020-2021 годах владимирская авиамедицинская бригада совершила 67 вылетов, по воздуху было эвакуировано двое детей, один из которых новорожденный. Авиамедицинские вылеты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолетные системы». Специализированный вертолет оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.