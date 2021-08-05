Во Владимирской области увеличилось число свободных коек для коронавирусных пациентов

По состоянию на 5 августа, как сообщают в облздраве, в медицинских организациях региона действуют 1852 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 78,1 процента из них занято (1446), свободно 406 коек. Для сравнения – вчера было занято почти 81% коек. Также за минувшие сутки выздоровели 165 пациентов с коронавирунсом, а всего за время пандемии 41 040 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели. Также за сутки трое жителей региона скончались от коронавируса, а всего за время пандемии – 1 481 человек.