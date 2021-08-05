В Селиваново украденные вором-домушником вещи нашли в лесном тайнике

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, полицейским из Красной Горбатки удалось вычислить и задержать подозреваемого в нескольких кражах, совершенных с территории частных домов.

Так, в одном случае вор взломал крышу, пробрался в дом и стащил электроприборы, а в другой ситуации он украл бензопилу из придомового сарая, сорвав навесной замок. В общей сложности сумма ущерба обоим хозяевам составила 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вместе с экспертами-криминалистами и участковыми смогли выйти на след подозреваемого, которым оказался 53-летний житель Вязниковского района. Он был задержан в Селиваново и отправлен под арест. В ходе работы сыщики обнаружили, что мужчина может быть причастен еще к двум эпизодам краж. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Расследование уголовных дел продолжается. Примечательно, что все украденные вещи оперативники обнаружили в тайнике, который организовал сам подозреваемый в лесу. По версии следствия, украденные вещи он собирался продать.