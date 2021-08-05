В двух владимирских лагерях отдохнули более полутора тысяч школьников

В муниципальных владимирских лагерях «Икар» и «Дружба» проходит третья последняя смена. За это время здесь отдохнули 1589 школьников. Оздоровительная кампания в муниципальных загородных лагерях этим летом организована в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: принимают только 75% от возможного количества детей, обрабатывают территорию и тестируют персонал на коронавирус. Несмотря на все ограничения, в лагерях удалось провести тематические смены. В течение первой и второй смен случаев заболевания коронавирусной инфекцией ни среди отдыхающих, ни среди сотрудников ДЮЦО выявлено не было.