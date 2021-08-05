В Юрьев-Польском районе водитель «Нивы» попался с поддельными правами

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в июне инспекторы ГИБДД по Юрьев-Польскому району остановили автомобиль «Нива Шевроле», за рулем которого оказался 37-летний мужчина из числа местных жителей.

Во время проверки полицейские заподозрили, что водительское удостоверение может быть ненастоящим, и проверили документ по базе данных.

Оказалось, что права с таким номером числятся за другим человеком, после чего сомнительное удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Эксперты выяснили, что документ поддельный, в связи с чем дознаватели возбудили уголовное дело по факту использования поддельного документа.

Сам водитель признался, что на самом деле водительское удостоверение купил в интернете на одном из сайтов. Расследование уголовного дела продолжается.