Владимирцы стали чаще жаловаться на кибермошенников

За полгода от жителей Владимирской области в Банк России поступило 684 жалобы – на треть меньше, чем год назад. Чем недовольны владимирцы? Чуть более половины поступивших от жителей региона жалоб в Банк России касалось деятельности банков: их количество по сравнению с первым полугодием 2020 года сократилось на 43% и составило 376 обращений. Снижение количества жалоб более чем в два раза продемонстрировало потребительское кредитование (157 обращений), в три раза ипотечное кредитование (38 жалоб). При этом владимирцы стали чаще жаловаться действия кибермошенников, в результате которых люди теряли свои деньги (25 обращений). Число жалоб на страховые компании выросло на 18%, до 104 обращений, жалобы на микрофинансовые организации также увеличились на 27% и составили 116 обращений. А вот на кредитно-потребительские кооперативы жалоб стало меньше: 6 против 34 в прошлом году.

- Из поданных обращений владимирцев ушли темы, возникшие в начале пандемии: жалобы на невозможность выполнять обязательства по кредиту, требования реструктуризации кредита или «кредитных каникул». Жителей региона стали больше беспокоить телефонное мошенничество и деятельность нелегальных кредиторов. Подобная информация важна для Банка России, так как она является основанием для проверки и возможного включения компании в список организаций с признаками нелегальной деятельности. Свое обращение или жалобу владимирцы могут направить в электронном виде через интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru. Также можно воспользоваться телефоном горячей линии 8(800)300-3000 или направить письменное обращение по почте на адрес: 600000, г. Владимир, Почтовый переулок, дом 2, пояснила управляющий отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.