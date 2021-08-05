Владимирскую молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе проектов

Во Владимир стартовал прием заявок на конкурс по предоставлению грантов некоммерческим организациям на реализацию молодежных проектов, направленных на расширение оказания услуг в социальной сфере города Владимира. Приоритет отдается молодежным проектам, направленным на популяризацию здорового образа жизни и физкультурно-спортивного комплекса ГТО, повышение уровня правовых знаний и противодействие асоциальным явлениям среди молодежи (экстремизма, наркомании и прочее), поддержку, развитие и популяризацию добровольческой деятельности, формирование высокого патриотического сознания молодежи и повышение гражданской и социальной активности молодежи. Для участия необходимо до 6 сентября 2021 года прислать документы в электронном и бумажном виде по адресу: г. Владимир, ул. Строителей, д.6, 3 этаж, 23 каб., электронная почта: kaganovich@sledizanami.ru . Подробности по телефону: 77-83-91, Каганович Наталья Юрьевна.