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Общество5 августа 2021 10:13

Во Владимирскую область поставят 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

Об этом накануне сообщил губернатор региона Владимир Сипягин
Алексей КОТМЫШЕВ
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По сведениям областных властей, на сегодняшний день удалось переломить ситуацию с острой нехваткой вакцины, и теперь региона занял 12 позицию в рейтинге по проценту использования поступившей вакцины. Тем временем, уже на следующей неделе во Владимирскую область поступят около 40 тысяч доз.

Тем не менее, пока ждать ослабления ограничений не приходится — по словам губернатора, департамент культуры и Владимиро-Суздальский музей-заповедник выходили с просьбой снять некоторые запреты, однако региональное Управление Роспотребнадзора ответило на это отрицательно — до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Сегодня все внимание властей направлено на гостиничную сферу — по словам Владимира Сипягина, он поручил ускорить процесс вакцинации работников туриндустрии, чтобы как можно быстрее снять с них коронавирусные ограничения.