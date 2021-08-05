Во Владимирскую область поставят 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

По сведениям областных властей, на сегодняшний день удалось переломить ситуацию с острой нехваткой вакцины, и теперь региона занял 12 позицию в рейтинге по проценту использования поступившей вакцины. Тем временем, уже на следующей неделе во Владимирскую область поступят около 40 тысяч доз.

Тем не менее, пока ждать ослабления ограничений не приходится — по словам губернатора, департамент культуры и Владимиро-Суздальский музей-заповедник выходили с просьбой снять некоторые запреты, однако региональное Управление Роспотребнадзора ответило на это отрицательно — до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Сегодня все внимание властей направлено на гостиничную сферу — по словам Владимира Сипягина, он поручил ускорить процесс вакцинации работников туриндустрии, чтобы как можно быстрее снять с них коронавирусные ограничения.