Во Владимирской области за сутки еще 204 жителя заболели коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 августа лабораторно подтверждено 204 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 52 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Муромском, 20 сл. в Ковровском, 12 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Петушинском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Собинском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 44 254 случая заболевания, среди которых 10450 сл. в г. Владимире, 5219 сл. в Гусь-Хрустальном, 4781 сл. о. Муром, 3406 сл. в Ковровском, 2466 сл. в Александровском, 2437 сл. в Петушинском, 1814 сл. в Юрьев-Польском, 1848 сл. в Вязниковском, 1869 сл. в Кольчугинском, 1733 сл. в Суздальском, 1416 сл. в Собинском, 1420 сл. в Киржачском, 1257 сл. в Меленковском, 1020 сл. в Гороховецком, 1015 сл. в Камешковском, 868 сл. в Селивановском, 694 сл. в Судогодском, 541 сл. в г. Радужном.