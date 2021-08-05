В Коврове жители сгоревшего дома получат временное жилье и матпомощь

Как сообщает администрация города Коврова, пострадавший от пожара дом на улице Социалистической, в котором расположено общежитие, является объектом культурного наследия 1930 года постройки. В нем расположено 90 квартир, в которых живут 225 человек, включая 63 ребенка.

В настоящее время погорельцев разместили в гостинице, на сегодняшний день решается вопрос о расселении людей в маневренный фонд, однако его еще предстоит отремонтировать. В мэрии города оружейников уточнили, что в первую очередь будут расселять пожилых людей, многодетные семьи, а также семьи с маленькими детьми.

Кроме прочего, власти обещают помочь людям одеждой и обувью, а также все получат материальную помощь в размере 10796 рублей на человека. Всем, кого пострадали документы, восстановят паспорта в срочном порядке.

Сейчас власти Коврова рассматривают вопрос об открытии сбора средств для помощи пострадавшим.

Что касается самого дома, то сейчас специалисты решают его судьбу — после обследования станет ясно, возможно ли его восстановить. В случае, если объект культурного наследия отремонтировать не получится, собственники получат компенсацию для покупки нового жилья, а люди, живущие по договору социального найма переедут в другие квартиры.