Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика5 августа 2021 9:41

В департаменте имущественных и земельных отношений началась реорганизация

В ведомстве появятся три управления, а также планируется сокращение сотрудников
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В департаменте имущественных и земельных отношений началась организация.

В составе департамента появятся три структурных подразделения – управление контрактной системы, управление государственного имущества, управление земельных ресурсов. Каждый из заместителей директора департамента возглавит одно из управлений, одновременно станет его начальником..

- Также запланировано незначительное сокращение численности служащих департамента с последующим повышением зарплаты по отдельным должностям младшего звена рядового состава, – отметил первый заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко.

В настоящее время место директора департамента является вакантным, исполняет обязанности главы ведомства первый заместитель директора департамента Игорь Лапин.