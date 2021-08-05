В Гусь-Хрустальном девять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.34 на пульт диспетчеров пожарной охраны пришла информация о том, что в доме №40 «а» по улице Интернациональной загорелась квартира.

К месту ЧП выехали 15 огнеборцев на шести пожарных машинах. На месте расчеты заметили, что из окна третьего этажа валит дым. Тогда газодымозащитники направились на тушение и эвакуацию находящихся в доме людей. В результате было эвакуировано девять человек, в том числе трое детей.

Оказалось, что горело на кухне, общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Сгорели вещи и мебель, находившиеся в помещении. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.