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Происшествия5 августа 2021 9:40

В Гусь-Хрустальном девять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Происшествие случилось в пятом часу вечера 4 августа на улице Интернациональной
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.34 на пульт диспетчеров пожарной охраны пришла информация о том, что в доме №40 «а» по улице Интернациональной загорелась квартира.

К месту ЧП выехали 15 огнеборцев на шести пожарных машинах. На месте расчеты заметили, что из окна третьего этажа валит дым. Тогда газодымозащитники направились на тушение и эвакуацию находящихся в доме людей. В результате было эвакуировано девять человек, в том числе трое детей.

Оказалось, что горело на кухне, общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Сгорели вещи и мебель, находившиеся в помещении. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.