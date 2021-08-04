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Происшествия4 августа 2021 17:27

В Ковровском районе восстановили работу телефонов экстренных служб

На восстановление связи ушло около часа
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Напомним, сегодня после полудня в Коврове и Ковровском районе из-за аварии на линии связи в Коврове все экстренные службы сейчас остались без связи. Вызвать помощь можно было либо но номерам сотовых, которые оперативно распространили службы, либо по номеру 112. На восстановление связи ушло около часа. По информации ПАО «Ростелеком» на 13.16 завершены аварийно-спасательные работы на узле связи в Коврове. Сейчас, как сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области, работа телефонов экстренных служб в Коврове и Ковровском районе восстановлена.