Владимирцы недовольны здравоохранением в регионе

За последнюю неделю июля жители региона оставили 1822 жалобы и обращения в соцсетях и через портал Госуслуги. Абсолютное большинство жалоб – 1280 – касалось здравоохранения. Впрочем, такое происходит не в первый раз – традиционно именно медицина вызывает больше всего нареканий у местных жителей. В топ-3 проблем кроме здравоохранения также привычно входят коммунальные трудности и дороги. За последнюю неделю на них пришлось 190 и 170 жалоб соответственно. В последнюю июльскую неделю больше всего жалоб поступило из Владимира – 111, на втором месте Петушинский район – 65, а на третьем – Вязниковский.