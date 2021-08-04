В Петушках осудят водителя, по вине которого пострадал подросток

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, 29-летний местный житель в сентябре минувшего года ехал на своей легковой машине марки «Опель» по Петушкам, и на одной из улиц, поворачивая на перекрестке с второстепенной дороги на главную, не уступил 16-летнему мотоциклисту, ехавшему наперерез.

В результате удара юноша получил перелом и ушибы, к счастью, парень остался жив, однако повреждения эксперты признали тяжким вредом здоровью. Сам водитель свою вину признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.