Владимирца обвиняют в незаконной торговле спецредства для слежки

Перед судом предстанет житель Владимира, обвиняемый в незаконном приобретении и сбыте технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Региональный Следком вместе с региональным УФСБ завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Владимира, который обвиняется в незаконном приобретении и сбыте технических средств предназначенных для негласного получения информации. По версии следствия, горожанин 15 апреля в областном центре в нарушение федерального законодательства незаконно сбыл действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотруднику УФСБ России по Владимирской области специальное техническое средство – оборудованный двумя микрофонами передатчик аудио сигнала, закамуфлированный под бытовую розетку. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Рассматривать дело будет Октябрьский районный суд.