Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2021 16:25

Владимирца обвиняют в незаконной торговле спецредства для слежки

Ему грозит крупный штраф или до четырех лет лишения свободы
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Перед судом предстанет житель Владимира, обвиняемый в незаконном приобретении и сбыте технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Региональный Следком вместе с региональным УФСБ завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Владимира, который обвиняется в незаконном приобретении и сбыте технических средств предназначенных для негласного получения информации. По версии следствия, горожанин 15 апреля в областном центре в нарушение федерального законодательства незаконно сбыл действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотруднику УФСБ России по Владимирской области специальное техническое средство – оборудованный двумя микрофонами передатчик аудио сигнала, закамуфлированный под бытовую розетку. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Рассматривать дело будет Октябрьский районный суд.