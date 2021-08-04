Драка двух иностранцев в Петушинском районе закончилась смертью одного из приезжих

Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 52-летнего гражданина Республики Беларусь, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. С августа прошлого года он вместе с 43-летним уроженцем Республики Кыргызстан работали в Петушинском районе. В ноябре 2020 года, выпив вместе на съемной квартире, мужчины поссорились, и обвиняемый на почве личной неприязни с силой нанес своему знакомому удары рукой в область живота и в область груди, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Избив знакомого мужчина лег спать, а потерпевший скончался в результате тупой травмы живота. Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. Согласно санкции указанной статьи за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность исключительно в виде лишения свободы на срок до 15 лет.