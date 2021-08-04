Владимирские силовики поймали гражданина, содействовавшего террористам

Во Владимирской области признали виновным в пособнической террористической деятельности 26-летнего мужчину одной из республик Центрально-Азиатского региона. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области, он являлся приверженцем радикального ислама и был причастен к обеспечению террористической деятельности ресурсами, как финансовыми, так и человеческими.

Установлено, что указанный иностранец в марте 2020 года вышел на контакт с боевиками одного из структурных подразделений МТО «Исламское государство» (запрещенная в России организация), принимающими участие в боевых действиях на территории Сирии. Он предлагал им помощь деньгами и средствами связи для проведения вербовочной работы в Интернете.

Вторым Западным окружным военным судом иностранец признан виновным в "Содействие террористической деятельности" (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Ему дали девять лет с отбытием первых трех лет заключения в тюрьме, далее в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.