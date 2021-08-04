Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2021 15:00

Владимирские силовики поймали гражданина, содействовавшего террористам

26-летний представитель центрально-азиатских республик оказывал финансовую помощь боевикам в Сирии
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Владимирской области признали виновным в пособнической террористической деятельности 26-летнего мужчину одной из республик Центрально-Азиатского региона. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области, он являлся приверженцем радикального ислама и был причастен к обеспечению террористической деятельности ресурсами, как финансовыми, так и человеческими.

Установлено, что указанный иностранец в марте 2020 года вышел на контакт с боевиками одного из структурных подразделений МТО «Исламское государство» (запрещенная в России организация), принимающими участие в боевых действиях на территории Сирии. Он предлагал им помощь деньгами и средствами связи для проведения вербовочной работы в Интернете.

Вторым Западным окружным военным судом иностранец признан виновным в "Содействие террористической деятельности" (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Ему дали девять лет с отбытием первых трех лет заключения в тюрьме, далее в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.