Здание бывшего училища в Суздале хотят передать ВСМЗ

Губернатор Владимир Сипягин обсудил с руководством Владимиро-Суздальского музея-заповедника развитие туристического потенциала региона, создание музейно-выставочного комплекса на пешеходной Георгиевской улице во Владимире и передачи музею неэксплуатируемого здания в Суздале по ул. Колхозной, д. 1 для создания в нем фондохранилища музейных предметов и археологических находок. Здание бывшего училища на Колхозной музею могут передать во временную аренду, а также поищут и другие пустующие помещения. Также передать музею планируют и так называемый «Домика привратника», являющегося частью ансамбля Усадьбы Храповицкого в поселке Муромцево Судогодского района, который сейчас принадлежит лесотехническому техникуму.

- Наш музей – самая крупная в регионе туристическая дестинация, от которой зависит туристический поток. Музею катастрофически не хватает помещений, а потребность в хранилище фондов и экспонатов на сегодня составляет минимум 5 тысяч квадратных метров, − отметил директор ВСМЗ Сергей Рыбаков.

Также на совещании обсуждалась судьба здания на улице Георгиевской во Владимире. По мнению директора Департамента культуры Алисы Бирюковой, там необходимо создать профессиональное музейное пространство, например, музей Владимирской школы живописи.