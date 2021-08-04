В Суздале чиновники свозили мусор на закрытую свалку

Суздальская межрайонная прокуратура в связи с обращениями жителей и общественных организаций провела проверку по фактам эксплуатации закрытого с 2011 года полигона размещения твердых бытовых отходов у деревни Хламово. Оказалось, что спустя десять лет после закрытия полигон все равно используют. Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение города Суздаля «Благоустройство» складирует на полигоне порубочные отходы, которые вывозятся с территории города. Свои действия на предприятии объясняют подготовительным этапом рекультивации полигона, которую администрация города должна провести во исполнение решения суда от 11 ноября 2015 года, вынесенного по иску межрайонного прокурора о закрытии свалки. Но проект рекультивации еще только проходит стадию согласования и экологическую экспертизу, а размещение каких-либо отходов на закрытом полигоне является недопустимым. В этой связи главе администрации города Суздаля внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, а устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.