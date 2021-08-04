Жительница Петушинского района осуждена за оскорбление чиновников

В прокуратуру Петушинского района обратился глава сельской администрации. Прокурорская проверка, проведенная по его обращению, показала, что местная жительница в сети «Интернет» высказала оскорбление в адрес сотрудников администрации Пекшинского сельского поселения, унижающее их честь и достоинство. За административное правонарушение – оскорбление – женщину мировой судья оштрафовал на пять тысяч рублей. Она не согласилась с таким решением и обжаловала постановление суда в вышестоящий суд, но оно по решению Петушинского районного суда осталось без изменения, а ее жалоба – без удовлетворения.