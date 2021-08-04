Во Владимирской области занято более 80% коек для больных с коронавирусом

Как отмечают в департаменте здравоохранения, по состоянию на 4 августа в медицинских организациях региона действуют 1852 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 80,7 процента из них занято (1495), свободно 357 коек. Напомним, за сутки коронавирусом заболели еще 207 человек, 177 выздоровели, а трое – скончались. Как отмечают в департаменте здравоохранения, статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Всего за время пандемии 40 875 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, 1478 владимирцев скончались.