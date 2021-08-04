Четверть жителей Владимирской области ходят на работу во время болезни

Служба исследований hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь» провели опрос среди жителей Владимирской области и выяснили, приходится ли им работать во время больничного.

16 процентов жителей региона рассказали, что им во время официального больничного приходилось работать из дома, еще 25 процентов ходили на работу, несмотря на недомогание или болезнь. 59 процентов опрошенных во время официального больничного никогда не занимались рабочими делами. Чаще всего работать во время болезни приходится высшему менеджменту, маркетологам и PR-специалистам, а также бухгалтерам.

- Интересно, что при этом 74 процента респондентов уверены, что они заботятся о своем здоровье. Обратной точки зрения придерживаются только 22 процента опрошенных, остальные затруднились ответить. Активнее всех своим здоровьем занимаются представители транспортно-логистической сферы, и наоборот, реже остальных за своим здоровьем следят медики и фармацевты, - говорит Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северу ЦФО.