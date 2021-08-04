Владимирцы жалуются на некачественную технику и интересуются, где сделать прививку от коронавируса

В июле специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области по телефону «горячей линии» проконсультировали 315 человек, в том числе по вопросам защиты прав потребителей – 124 звонка, по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 191 звонок. Актуальными по санитарно-эпидемиологическому разделу у населения остаются вопросы: условия въезда и выезда по туристическим направлениям, где сделать прививку от коронавирусной инфекции, волнуют владимирцев и условия проживания в домах, в которых есть грызуны и насекомые. Большая часть вопросов касалась нарушений прав потребителей, основные их них: приобретение некачественных бытовых товаров (телефоны, холодильники, стиральные машины, пылесосы, автомобили и т.д.), услуги связи, услуг жилищно-коммунального хозяйства и услуги на финансовом рынке.