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Общество4 августа 2021 12:14

Владимирцы жалуются на некачественную технику и интересуются, где сделать прививку от коронавируса

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы «горячей линии»
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В июле специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области по телефону «горячей линии» проконсультировали 315 человек, в том числе по вопросам защиты прав потребителей – 124 звонка, по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 191 звонок. Актуальными по санитарно-эпидемиологическому разделу у населения остаются вопросы: условия въезда и выезда по туристическим направлениям, где сделать прививку от коронавирусной инфекции, волнуют владимирцев и условия проживания в домах, в которых есть грызуны и насекомые. Большая часть вопросов касалась нарушений прав потребителей, основные их них: приобретение некачественных бытовых товаров (телефоны, холодильники, стиральные машины, пылесосы, автомобили и т.д.), услуги связи, услуг жилищно-коммунального хозяйства и услуги на финансовом рынке.