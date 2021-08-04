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Общество4 августа 2021 11:59

Двух деятелей культуры наградили "Знаком великого князя Андрея Боголюбского"

Губернатор уже подписал указ
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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За большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность "Знака великого князя Андрея Боголюбского" удостоены директор Ковровского историко-мемориального музея Ольга Монякова и заместитель председателя областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры Александр Серов.

Знаком отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского» награждают за выдающиеся заслуги перед Владимирской областью, связанные с достижениями в культуре, искусстве, развитии туризма в регионе.