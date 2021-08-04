Во Владимирской области 4 августа коронавирус диагностирован у 207 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 4 августа лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 50 случаев во Владимире, 22 - в Гусь-Хрустальном, 21 - в Ковровском, 19 - в Муромском районах,

По 11 заболевших в Кольчугинском и Вязниковском районах, 10 - в Александровском, по 9 - в Петушинском, Киржачском районах, 8 - в Юрьев-Польском, по 7 - в Суздальском, Собинском, Меленковском районах, 6 случаев в Камешковском, по 4 - в Гороховецком и Селивановском районах, 2 заболевших в Радужном.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 44 050 случаев заболевания (10398 сл. в г. Владимире, 5195 сл. в Гусь-Хрустальном, 4760 сл. о. Муром, 3386 сл. в Ковровском, 2458 сл. в Александровском, 2427 сл. в Петушинском, 1806 сл. в Юрьев-Польском, 1836 сл. в Вязниковском, 1860 сл. в Кольчугинском, 1723 сл. в Суздальском, 1408 сл. в Собинском, 1412 сл. в Киржачском, 1252 сл. в Меленковском, 1019 сл. в Гороховецком, 1010 сл. в Камешковском, 867 сл. в Селивановском, 693 сл. в Судогодском, 540 сл. в г. Радужном).