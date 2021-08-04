ВСМЗ передадут домик привратника на территории усадьбы Храповицкого

3 августа Владимир Сипягин провел расширенное совещание с участием Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

- Наш музей – самая крупная в регионе туристическая дестинация, от которой зависит туристический поток. Музею катастрофически не хватает помещений, а потребность в хранилище фондов и экспонатов на сегодня составляет минимум 5 тысяч квадратных метров, − сообщил директор ВСМЗ Сергей Рыбаков.

Создание фондохранилища – это наиболее острый вопрос, стоящий перед музеем в настоящее время. Все фонды располагаются в помещениях в Суздале и Владимире, при этом не соблюдаются климатические нормы хранения, их попросту невозможно организовать. Это негативно сказывается на сохранности культурных ценностей и может привести к их утрате. При этом примерно половина площадей здания палат присутственных мест в областном центре отдано именно под хранение музейных экспонатов, тогда как могли бы быть использованы под новые экспозиции и выставки.

Руководство музея-заповедника ходатайствовало перед губернатором о передаче здания на ул. Колхозной, д. 1 в Суздале. Владимир Сипягин поручил проработать этот вопрос и предложил также рассмотреть варианты поиска подходящих пустующих промышленных помещений, либо временной аренды помещений на время ремонта здания на ул. Колхозной.

Кроме того, глава региона поддержал предложение передать музею здание «домика привратника» на территории Усадьбы Храповицкого в Муромцево.

Также на совещании обсуждалась судьба здания на улице Георгиевской во Владимире. По мнению директора департамента культуры Алисы Бирюковой, там необходимо создать профессиональное музейное пространство, например, музей Владимирской школы живописи. Тогда это здание органично бы вписалось в культурное пространство пешеходной зоны, которую посещает большинство гостей областного центра. Этот вопрос также поручено детально проработать, рассмотреть конкретные предложения от ВСМЗ по использованию здания и вынести их на обсуждение на следующем заседании.