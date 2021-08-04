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Общество4 августа 2021 9:43

В Камешковском районе начался ремонт дома, пострадавшего от ураганного ветра

Стоимость ремонта эксперты оценили в два десятка миллионов рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: администрация Владимирской области

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, накануне сотрудники областного Фонда капремонта обследовали дом №6 по улице Морозова в поселке имени Максима Горького. Дом пострадал в результате ураганного ветра. Который пронесся на территории района 30 июля.

В результате у здания полностью снесло крышу, также были повреждены кровли соседнего корпуса и перехода между домами, а также часть окон.

Ориентировочно стоимость работ эксперты оценили в 20 миллионов рублей, из которых более 16 пойдут собственно на ремонт кровли, остальное — на восстановление теплоснабжения, так как коммуникации также были повреждены.

С учетом того, что дом пострадал в результате стихийного бедствия, ремонт было решено начать немедленно, без проведения формальных процедур. Работы в пострадавшей трехэтажке начались 2 августа. Пока рок их окончания не называется.