В Камешковском районе начался ремонт дома, пострадавшего от ураганного ветра

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, накануне сотрудники областного Фонда капремонта обследовали дом №6 по улице Морозова в поселке имени Максима Горького. Дом пострадал в результате ураганного ветра. Который пронесся на территории района 30 июля.

В результате у здания полностью снесло крышу, также были повреждены кровли соседнего корпуса и перехода между домами, а также часть окон.

Ориентировочно стоимость работ эксперты оценили в 20 миллионов рублей, из которых более 16 пойдут собственно на ремонт кровли, остальное — на восстановление теплоснабжения, так как коммуникации также были повреждены.

С учетом того, что дом пострадал в результате стихийного бедствия, ремонт было решено начать немедленно, без проведения формальных процедур. Работы в пострадавшей трехэтажке начались 2 августа. Пока рок их окончания не называется.