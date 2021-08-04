В Александрове откроется модельная библиотека

фото с сайта департамента культуры

11 августа в Александрове в библиотеке семейного чтения № 2 откроется модельная библиотека, созданная в рамках национального проекта «Культура».

Библиотека расположена в самом молодом, большом, динамично развивающемся районе «Черёмушки» города Александрова. Главные посетители – молодые семьи с детьми.

На капитальный ремонт библиотеки из местного бюджета было выделено почти 3 миллиона рублей, из регионального бюджета на ремонт фасада, крыльца и цоколя библиотеки было выделено около 850 тысяч рублей.

За счет федеральных средств обновлен фонд библиотеки – приобретено 1,7 тысяч изданий: от серьезной литературы для самообразования до литературы для досуга. Приобретено компьютерное, проекционное и звуковое оборудование, интерактивная доска, планшеты и электронные книги, цифровое пианино. Для маленьких посетителей - напольный футбол и бизиборд.

За счет подключения к базам «НЭБ», «НЭДБ», «ЛитРес» обеспечен доступ пользователей библиотеки к современным отечественным информационным ресурсам, что увеличит количество посещений библиотеки. «Выдача» электронных книг обеспечит пользователей технологической возможностью работы с ними в библиотеке и дома.

В обновленном пространстве выделено много зон для комфортного чтения, как печатной книги, так и информации в электронной среде. Наличие модуля Wi-Fi позволяет подключить планшеты к Сети библиотеки и вывести в Интернет из любого места в библиотеке - будь то диваны или уютный подоконник, оборудованный мягкими подушками. Особенно это удобно для молодежи.

В 2021 году, благодаря федеральной поддержке во Владимирской области будут открыты еще 2 модельные библиотеки в Муроме и Петушинском районе.