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Общество4 августа 2021 9:29

В Суздале откроется выставка современного христианского искусства

Ее можно будет увидеть в Кремле с 5 августа
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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5 августа в суздальском Кремле открывается выставка современного христианского искусства «Дом Господень». На выставке представлено более 100 произведений известных мастеров.

В творчестве каждого автора прослеживается прочная связь с каноническим православным искусством и ярко проявляется авторская подача индивидуальных стилистических решений.

Богословие в красках, дереве и камне, архитектуре, мозаике и фресковой живописи, в ювелирном искусстве и художественном литье – новый этап в развитии современного церковного искусства, которое неразрывно связано с традициями.

В выставке приняли участие художники «Гильдии храмоздателей».