В Суздале откроется выставка современного христианского искусства

5 августа в суздальском Кремле открывается выставка современного христианского искусства «Дом Господень». На выставке представлено более 100 произведений известных мастеров.

В творчестве каждого автора прослеживается прочная связь с каноническим православным искусством и ярко проявляется авторская подача индивидуальных стилистических решений.

Богословие в красках, дереве и камне, архитектуре, мозаике и фресковой живописи, в ювелирном искусстве и художественном литье – новый этап в развитии современного церковного искусства, которое неразрывно связано с традициями.

В выставке приняли участие художники «Гильдии храмоздателей».