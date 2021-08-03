В Меленковском районе на пожаре погиб пенсионер

3 августа в 10.30 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Дубцы Меленковского района. Пожарные выехали немедленно, но к моменту их приезда дом горел целиком и существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади 30 квадратных метров. Ксожалению, на пожаре погиб семидесятилетний мужчина. Предполагают, что огонь, унесий жизнь человека, мог возникнуть по его собственной вине. В настоящее время в качестве основной причины пожара дознаватели МЧС России рассматривают неосторожное обращение с огнём при курении погибшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.