На пожаре в Коврове спасли двух котов

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На пожаре в многоквартирном доме в Коврове, кроме людей, спасли еще двух котов.

Котов вытащили начальник 4 пожарно-спасательного отряда Иван Илюхин и пожарный Никита Булатов.

- В ходе разведки они вскрывали квартиры на четвертом этаже, там и обнаружили в двух квартирах котов. Коты вручены хозяевам, их жизни ничто не угрожает, - сообщили в областном управлении МЧС.

Площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров. По факту пожара начала проверку прокуратура. Как сообщает областное надзорное ведомство, помимо спасенных 29 человек, еще 36 человек были эвакуированы, то есть выбрались из дома самостоятельно.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем пострадавшего мужчины. Его вывел из горящей квартиры случайно оказавшийся в доме водитель Дмитрий Власов.