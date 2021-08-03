Медаль «За медицинскую доблесть» получат 46 владимирских медработников

Как сообщает администрация региона, в указе о награждении медалью в честь хирурга Николая Орлова «За медицинскую доблесть» стоят имена 46 наших земляков-медработников, среди которых присутствуют врачи, медсестры, фельдшеры и помощники врачей разных государственных медучреждений Владимирской области.

Все они награждаются за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при лечении больных с коронавирусной инфекцией.

Напомним — медаль имени нашего прославленного земляка хирурга Орлова «За медицинскую доблесть» была учреждена во Владимирской области в 2020 году. Ее получают те работники медицины, которые проявили самоотверженность в работе. На сегодняшний день ее вручают тем, кто проявил себя в борьбе с коронавирусом во время пандемии.

Полный список награжденных можно найти на официальном сайте областной администрации.