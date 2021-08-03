Муромского предпринимателя обвиняют в незаконной торговле сигаретами

Региональный Следком по материалам регионального УМВД возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере. По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года предприниматель приобрел, в том числе через сеть «Интернет» контрафактную табачную продукцию, которая не промаркирована федеральными специальными марками ФГУП «Госзнак». Приобретенный контрафакт обвиняемый хранил в гараже и арендованном складском помещении. Сотрудники МО МВД России «Муромский» 8 июля обнаружили и изъяли из незаконного оборота партию немаркированных табачных изделий различных наименований и стран производителя в количестве около 145 тысяч штук на общую сумму более 15,5 миллионов рублей. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.