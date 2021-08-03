Во Владимире назвали лучшие дома

В областной столице подвели итоги традиционного конкурса, который проводится в двух номинациях: «Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2021 году среди домов, введенных в эксплуатацию до 31.12.2015 включительно» и «Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2021 году среди домов, введенных в эксплуатацию с 01.01.2016 по настоящее время». Победителем конкурса среди старших домов признан д. №27 по Октябрьскому проспекту (ООО «Слово и дело». ТСН «Вишневый сад»). Второе место завоевал дом №5-и по ул. Куйбышева (ТСН «Семья»). Также в номинации «За волю к победе» дипломом участника конкурса награжден дом № 207 по ул. Добросельской (управляющая организация ЗАО «Альтернатива»). В номинации «Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2021 году среди домов, введенных в эксплуатацию с 01.01.2016 по настоящее время» первое место получил дом № 4 по ул. Мира (управляющая организация ООО «Содружество»). Второе место присуждено дому №1 по ул. Сперанского. (управляющая организация ООО «Компания «Наш дом-3»).