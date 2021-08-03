В Коврове в многоквартирном жилом доме ликвидируют крупный пожар

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в настоящее время огнеборцы города оружейников заняты ликвидацией крупного пожара, который начался в доме №10 по улице Социалистической.

На пульт диспетчеров пожарной охраны тревожный сигнал поступил в 13.44, тут же на место прибыли расчеты огнеборцев в составе 43 человек и 13 пожарных машин, в том числе задействованы силы Ковровского электромеханического завода.

По предварительным данным, пожар начался в одной из квартир на четвертом этаже, после чего пламя перекинулось на кровлю. В настоящее время известно об одном пострадавшем, 29 человек спасено, в том числе пятеро детей. Предварительная площадь пожара - 1500 квадратных метров. Информация уточняется.

По состоянию на 14.54 пожар был локализован на той же площади. Тушение продолжается.