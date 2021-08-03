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Экономика3 августа 2021 14:20

"Точмашу" и Ковровскому механическому заводу назначили новых руководителей

"ТВЭЛ", куда входят оба предприятия из Владимирской области, уже представила директоров коллективам
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В топливной компании Росатома «ТВЭЛ» назначили новых руководителей предприятий машиностроительного кластера Владимирской области – Ковровского механического завода (ПАО «КМЗ»), Владимирского производственного объединения «Точмаш» (АО «ВПО «Точмаш»), а также машиностроительного завода в Московской области.

Так, с 3 августа 2021 года генеральным директором «Точмаша» назначен Анатолий Гавриков, ранее возглавлявший Ковровский механический завод. Анатолий Гавриков работает в отрасли более 15 лет и прошел трудовой путь от ведущего инженера-технолога конструкторско-технологического отдела до руководителя Ковровского механического завода, сообщают в пресс-службе "ТВЭЛ". При его непосредственном участии в 2017 году запущена в серийное производство модернизированная газовая центрифуга ГЦ-9+.

Новым руководителем ПАО «КМЗ» стал Роман Владимиров, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по производству АО «ВПО «Точмаш», проработавший в отрасли более 20 лет. Роман Владимиров начал свой трудовой путь на ВПО «Точмаш» в должности инженера-конструктора.

Новых руководителей уже представили трудовым коллективам.