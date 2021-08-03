Муромских школьников кормили с нарушением санитарных норм

В Муромский городской суд поступило заявление Управления Роспотребнадзора по Владимирской области к ООО «Аэратор» о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда. Это предприятие оказывает услуги по организации горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях округа Муром. Но проверка, проведенная в октябре 2020 года Муромской городской прокуратурой вместе со специалистами Роспотребнадзора, выявила нарушения санитарно – эпидемиологического законодательства, предприятие оштрафовали. В ноябре прошлого года специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели очередную проверку в отношении ответчика, в результате которой выявлены нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, ООО «Аэратор» снова оштрафовали. В январе 2021 года при проведении проверки в отношении ответчика вновь установлены нарушения санитарно – эпидемиологического законодательства, в результате чего ответчику выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до марта 2021 года. Однако в установленный срок предписание истца ответчиком не исполнено, по решению суда его привлекли к уголовной ответственности с уплатой административного штрафа. Аналогичная проверка с назначением административного наказания проводилась и в апреле 2021 года. Поскольку ответчик продолжает осуществлять деятельность в нарушение требований санитарно – эпидемиологического законодательства, а наложение административных штрафов не исправили ситуацию, управление Роспотребнадзора по Владимирской области просит запретить ответчику осуществлять деятельность по оказанию услуг и организации горячего питания в муниципальных бюджетных учреждениях округа Муром. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.