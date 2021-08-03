Росгидромет обещает ураган во Владимирской области

Росгидрометцентр объявил, что двум регионам России - Владимирской и Нижегородской областям - грозит ураган в самое ближайшее время. Конкретные сроки не называются - но погода должна испортиться еще до вечера.

Вообще, если посмотреть за движением циклонов, то действительно к Владимирской области приближаются грозовые тучи. Идет циклон из Мордовии. Под угрозой Муромский и Гороховецкий районы, которые как раз граничат с Нижегородской областью.

Кстати, в ГУ МЧС России по Владимирской области заявили, что пока не имеют данных о приближении урагана. Так что стихия еще может обойти нашу область стороной. Но на всякий случай, будьте бдительны.