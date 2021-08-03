В Киржачском районе энергетики устраняют последствия ураганного ветра

Как сообщает Владимирэнерго, в ночь со 2 на 3 августа в Киржачском районе по причине разгула стихии произошли технологические нарушения. На ремонт поврежденных участков линии были направлены бригады энергетиков, а также спецтехника.

Утром 3 августа количество задействованных в ремонте бригад увеличили до 10, в состав которых вошли 37 человек и 17 единиц разнообразной спецтехники. Работы на месте продолжаются.

По сведениям регионального главка МЧС, ураган, порывы ветра во время которого достигали 17 метров в секунду, не только оборвал провода, но и повалил 17 деревьев на автодороге «Киржач-Покров». Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательной части №69 города Киржача быстро расчистили дорогу.

К счастью, никто из людей во время грозы не погиб и не пострадал, других серьезных происшествий не зафиксировано.