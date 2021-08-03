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Происшествия3 августа 2021 13:00

В Коврове за два дня нетрезвыми за рулем попались два лишенных прав водителя

Теперь обоим грозит уголовное наказание за повторную езду в пьяном виде
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, вечером 28 июля в деревне Андреевка инспекторы дорожно-патрульной службы остановили мотоцикл, за рулем которого находился 39-летний житель города оружейников.

По всем признакам, мужчина принимал спиртное, в связи с чем ему предложили пройти тест на алкоголь на месте. Алкотестер показал опьянение, а в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. Теперь ему грозит еще одна судимость по той же самой статье.

А уже на следующий день в Коврове инспекторы ГИБДД выехали на ДТП, в ходе которого водитель «Лады Калина» вылетел в кювет и опрокинулся. По всем признакам, 44-летний мужчина тоже был нетрезвым, при этом «дышать в трубку» он отказался. Выяснилось, что этого водителя тоже уже лишали прав за пьяную езду.

В настоящее время на обоих мужчин возбуждены уголовные дела за повторную езду в нетрезвом состоянии. Расследование продолжается.