В Лакинске отреставрируют школу-памятник

Восстановить старый корпус школы №2, возведенный еще в 1934 году, решили чиновники. На реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы» 1934г., расположенного в Лакинске на Центральной площади, 2 решили потратить 308 109 360,05 рублей – это максимальная цена контракта. После восстановления в школу вернутся дети – это поможет Лакинску избавиться от второй смены. Подрядчика выберут 6 августа, ему предстоит укрепить фундамент, стены, заменит перекрытия, полы, кровлю, лестницы, окна и двери, обновить все коммуникации, установить пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения и обустроить территорию вокруг школы. Около восстановленной школы появится стадион с беговыми дорожками и площадками для мини-футбола и баскетбола, теннисный корт, небольшая парковка на 11 автомобилей, зона отдыха со скамейками и спортивными снарядами, там посадят деревья и кустарники. Естественно, вокруг школы поставят забор и фонари. В отремонтированной школе будет все необходимая – спортзал и актовый зал. библиотека, медкабинет, столовая, раздевалка, вестибюль, кабинет директора, учительская и артистическая комната. Выполнить все работы планируется за два с небольшим года.