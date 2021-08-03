В заказнике Гороховецкого района поймали браконьера

ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» вместе с Владимирской природоохранной прокуратурой провела рейды по охране государственных комплексных природных заказников регионального значения «Клязьминский Береговой», «Окско-Клязьминская пойма» (Гороховецкий район) и «Колпь» (Селивановский район). В ходе рейда были составлены протоколы об административных правонарушениях за нарушение режима заказников. Также на одном из озер заказника «Клязьминский Береговой» выявлен эпизод незаконной добычи биоресурсов ставными сетями длинной более 100 метров. Рыбака-браконьера поймали с поличным. Напомним, подобные правонарушения, совершенные на территории особо охраняемых природных территорий, влекут за собой не административную, а уголовную ответственность. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст.256 УК РФ.