Муромлянин, которому отказали в медицинской помощи, требует компенсации морального вреда

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местного жителя к ООО «Центр новых медицинских технологий» о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда. Как оказалось, он, имея направление лечащего врача, обратился к ответчику для оказания платной медицинской услуги – ультразвуковое исследование органов брюшной полости, но ему отказали. В письменном ответе на претензию ответчик сообщил, что в настоящее время проводится проверка по поводу оказания истцу медицинской помощи, до окончания проведения которой медицинскую помощь организация истцу оказывать не будет. Муромлянин посчитал отказ незаконным, поэтому и обратился в суд. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.