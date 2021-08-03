В Костерево самовольный жилец съел на чужой даче продуктов на 20 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района направили в суд уголовное дело по обвинению 49-летнего жителя Башкирии в краже с проникновением в помещение.

В минувшем июне в полицию поступило сообщение от дачника из Костерево, который рассказал, что приехал к себе на участок и обнаружил, что в доме кто-то есть.

Прибывшие полицейские задержали того самого жителя Башкортостана.

Сам задержанный рассказал, что некоторое время жил на этой даче после того, как во время поездки на электричке в нетрезвом виде проспал свою станцию. Тогда мужчина вышел в Костерево, сам себе выбрал дом, поселился в нем и питался находившимися там продуктами и пил тут же обнаруженное спиртное. Примечательно, что ключи от дачи он тоже нашел неподалеку в хозяйском тайнике.

В результате незваный постоялец наел на 20 тысяч рублей, что и стало предметом кражи. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд. На время следствия житель Башкортостана был заключен под стражу.