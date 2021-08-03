Муромлянин судится из-за травмы, полученной на съемках «Войны и мира» 50 с лишним лет назад

В Муромский городской суд поступило заявление местного жителя об установлении факта получения травмы. Как указал муромлянин, во время прохождения срочной службы в 1965 году он участвовал в съемках художественного фильма «Война и мир», для проведения сражений в которых закладывали взрывные и пиротехнические устройства. Во время съемок произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травму ноги. Из-за этой травмы его уволили со службы по состоянию здоровья. Но удостоверение инвалида он получить не смог: ему отказали, поскольку нет документов, подтверждающих получение травмы, связанной с исполнением воинских обязанностей, поэтому он и вынужден обратиться в суд с настоящим заявлением. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.