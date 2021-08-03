Экс-врача ОКБ будут судить по второму разу во Владимире

В Октябрьский районный суд города Владимира из Владимирского областного суда поступило уголовное дело в отношении бывшего главного врача областной клинической больницы. Она обвиняется в том, что, занимая должность главного врача ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном учреждении, лично получила взятку в крупном размере в сумме 950 000 рублей и 500 000 рублей за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, а также в том, что, в период с начала августа 2018 года по конец октября 2019 года использовала свои должностные полномочия вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства. Судебное заседание для решения вопроса о повторном назначении уголовного дела к слушанию запланировано на 9 августа в 16 часов 00 минут в помещении Октябрьского районного суда г.Владимира.