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Здоровье3 августа 2021 10:10

Во Владимирской области за сутки подтверждено 203 заражения коронавирусом

Эта информация была получена в ходе лабораторных исследований на утром 3 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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На первом месте в суточной сводке оказался Владимир с 51 новым заражением, на втором месте Ковровский район, где подтверждено 24 новых случая, на третьем месте Гусь-Хрустальный район, где выявлено 23 новых заболевших.

В Муромском районе подтвердилось 22 новых заражения коронавирусом, в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Суздальском, Собинском и Александровском районах по девять, в Вязниковском и Петушинском районах по восемь, в Гороховецком районе шесть, в Киржачском районе пять, в Меленковском, Камешковском и Селивановском районах по три, в Радужном два новых случая.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе с начала эпидемии подтверждено 43843 случая заражения коронавирусом.