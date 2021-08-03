Во Владимирской области за сутки подтверждено 203 заражения коронавирусом

На первом месте в суточной сводке оказался Владимир с 51 новым заражением, на втором месте Ковровский район, где подтверждено 24 новых случая, на третьем месте Гусь-Хрустальный район, где выявлено 23 новых заболевших.

В Муромском районе подтвердилось 22 новых заражения коронавирусом, в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Суздальском, Собинском и Александровском районах по девять, в Вязниковском и Петушинском районах по восемь, в Гороховецком районе шесть, в Киржачском районе пять, в Меленковском, Камешковском и Селивановском районах по три, в Радужном два новых случая.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе с начала эпидемии подтверждено 43843 случая заражения коронавирусом.